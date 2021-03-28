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ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأطفال بسوهاج وإعادة الطفل إلى أهليته

الأحد 28/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية،  ما تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد أفراد عائلته (سائق - مقيم بذات الدائرة) بإختطاف (نجله- سن 5) أثناء تواجده بالقرية محل إقامته وعلل ذلك لخلافات سابقة بينهما إبان عملهما بإحدى الدول العربية، وأضاف الـمُبلغ بقيام المشكو فـى حقه بإستئجار سيارة وإستخدامها فـى إختطاف نجله، وورود إتصال هاتفى له على هاتف شقيقه قرر خلاله المتصل بأن الطفل المختطف برفقته.

وفى وقت لاحق تخلى المتهم عن الطفل عقب تضييق الخناق عليه، حيث عُثر على الطفل بأحد الطرق المؤدية للقرية محل إقامته.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "نجل عم المبلغ"، عامل - مقيمان بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة ملاكى "مستأجرة" وسيارة أخرى خاصة بشقيق أحدهما "تم ضبطهما".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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