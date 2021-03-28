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مرصد الأزهر يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في إندونيسيا
الأحد 28/مارس/2021 - 11:57 ص
محمود الجلاد
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تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقلق بالغ الأنباء الواردة عن استهداف إحدى الكنائس بمدينة "ماكاسار" في إندونيسيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الدينية عند المسيحيين الكاثوليك، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.
بدوره، أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات هذه الهجمات التي تهدف إلى بث الفتنة والفرقة وزعزعة استقرار المجتمعات، واستبدال الأمن بالخراب والدمار، محذرا من استغلال الجماعات الإرهابية مجددا للمناسبات الدينية للعودة من جديد؛ لذا يجب على كافة الجهات المعنية التيقظ لمثل هذه المحاولات التي تحاول الجماعات الإرهابية تنفيذها كلما سنحت الفرصة لها.
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