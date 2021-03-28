مرصد الأزهر يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في إندونيسيا

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقلق بالغ الأنباء الواردة عن استهداف إحدى الكنائس بمدينة "ماكاسار" في إندونيسيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الدينية عند المسيحيين الكاثوليك، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.



