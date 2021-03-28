Advertisements
رحلة البحث عن الكيف من الحوامدية لـ"أبو النمرس".. سر وفاة الشاب المعثور على جثته بمنيل شيحة
الأحد 28/مارس/2021 - 11:58 ص
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات وفاة شاب إثر تناوله جرعة مخدر زائدة بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، إذ تبين أن المتوفي يدعي "عمرو.م"، عشريني العمر، من مدينة الحوامدية.
وأشارت التحريات أنه حال تواجده رفقة أحد أصدقائه بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس، تناول جرعة مخدر زائدة ما أسفر عن مصرعه في الحال.
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي بمنطقة منيل شيحة بنطاق المركز.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة برئاسة الرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به أية إصابات ظاهرية.
وكشف تقرير مفتش الصحة، وأقوال شهود العيان، عن عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته ووفاته إثر تناوله جرعة مخدر زائدة.
وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements