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اليوم .. إنطلاق دورة اليد لحسم الصعود للممتاز

الأحد 28/مارس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
حسام نور
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تنطلق اليوم الدوره المجمعه النهائية المؤهلة للدوري الممتاز ،بالصالة ميت عقبه والتي ستحسم الفريقان الصاعدان للدورى الممتاز .


وسوف يلتقي اليوم ديرمواس مع تلا، وبلدية المحلة مركز شباب عمال قنا ، ويصعد الأول والثاني إلي الدوري الممتاز .

وكان مصطفي الشامي امين الصندوق ببلدية المحلة قد عقد إجتماعا مع الفريق والجهاز الفني لتحفيزهم قبل مغادرتهم القاهره وأكد علي وقوف جميع أعضاء مجلس الإدارة خلفهم من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز وأن النادي لن يبخل بأي شيء تجاههم من أجل تحقيق الهدف المنشود.

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد بلدية المحلة من، هشام راشد رئيسا للجهاز، وإيهاب عبد العال مدير فني، ووائل ابو زيد مدرب، وتامر شبانه مدير إداري، ووليد عماره طبيب .

وتضم المجموعة فرق بلدية المحلة وعمال قنا ودير مواس وتلا.

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