الأهلي يطير إلى السودان عصر الأربعاء المقبل استعدادًا للمريخ

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الأهلي يطير إلى السودان عصر الأربعاء المقبل استعدادًا للمريخ
الأحد 28/مارس/2021 - 11:58 ص
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى الخرطوم؛ لمواجهة المريخ السوداني.
ويطير الأهلي إلى السودان؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وعاد الأهلي إلى تدريباته اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، والتي جاءت عقب خوض مباراة ودية أمس الأول أمام فريق الشباب بالنادي.
وشهد مران الأهلي اليوم انتظام أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق في تدريبات الكرة، بعد الاطمئنان عليه.
ويواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني.
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