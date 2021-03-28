الأهلي يطير إلى السودان عصر الأربعاء المقبل استعدادًا للمريخ

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى الخرطوم؛ لمواجهة المريخ السوداني.





ويطير الأهلي إلى السودان؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وعاد الأهلي إلى تدريباته اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، والتي جاءت عقب خوض مباراة ودية أمس الأول أمام فريق الشباب بالنادي.





وشهد مران الأهلي اليوم انتظام أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق في تدريبات الكرة، بعد الاطمئنان عليه.





ويواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني.



