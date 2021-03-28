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موسيماني يطمئن على أيمن أشرف
الأحد 28/مارس/2021 - 11:59 ص
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون، جلسة مع أيمن أشرف، لاعب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته مؤخرا برشح في الركبة.
وانتظم أيمن أشرف في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض العديد من المنافسات على الصعيدين القاري والمحلي.
وأستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.
ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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