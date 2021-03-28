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موسيماني يطمئن على أيمن أشرف

الأحد 28/مارس/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون، جلسة مع أيمن أشرف، لاعب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته مؤخرا برشح في الركبة.

وانتظم أيمن أشرف في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض العديد من المنافسات على الصعيدين القاري والمحلي.

وأستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.

ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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