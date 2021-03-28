مقتل مسلح باشتباكات مع الجيش في لبنان

قتل مسلح وأصيب آخر، إثر اشتباك مع عناصره في حي الشراونة ببلدة بعلبك شرق لبنان، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وفي بيان لقيادة الجيش اللبناني، أعلن فيه أن دورية من الجيش داهمت منزل أحد المسلحين في حي الشراونة في بلدة بعلبك البقاعية، حيث وقع خلال العملية إطلاق نار كثيف فاضطر عناصر الدورية إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة آخرين بجروح.

وقال البيان، إن وحدات الجيش تواصل ملاحقة المسلحين المطلوبين.

وكانت المنطقة المذكورة تشهد بشكل متكرر اشتباكات بين الجيش وعناصر مطلوبة للقضاء ومسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة.