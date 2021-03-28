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بواليا ينضم للأهلي في السودان

الأحد 28/مارس/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق سيلحق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الذي يأتي في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون٢٠٢١.

وأضاف عبد الحفيظ أن المالي، أليو ديانج، لاعب الفريق، والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده أيضا، سينضم إلى تدريبات الفريق بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالي، على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان؛ لخوض مواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المريخ، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض المباراة.

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