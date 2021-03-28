بالصور.. محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

دشن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي بمدينة بنها.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 مارس، وعلى مدار أربعة أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.





وقال المحافظ، أنه جرى إعداد خطة عمل، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.





ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال فرق طبيه مدربة وجاهزة، مؤكدًا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبانرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.



