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بالصور.. محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد 28/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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دشن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي بمدينة بنها. 

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 مارس، وعلى مدار أربعة أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال. 

وقال المحافظ، أنه جرى إعداد خطة عمل، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال فرق طبيه مدربة وجاهزة، مؤكدًا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبانرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1090837 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه جرى تدريب 2391 فريقا طبيا للقيام بتنفيذ الحملة منهم 314 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 2077 فريق متحرك، من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.
بالصور.. محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
بالصور.. محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
بالصور.. محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال
بالصور.. محافظ القليوبية يدشن المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

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مرض شلل الاطفال محافـظ القليوبيــة بوابة الفجر الفجر

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