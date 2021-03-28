Advertisements

رئيس البرلمان يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة الدستورية والتشريعية

الأحد 28/مارس/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الأحد، إحالة 3 قرارات جمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لإعداد التقارير عنها.

وجاءت هذه القرارات كالتالي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.


2- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29/12/2020.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار الموقع بتاريخ 24/1/2021.

ومن المُقرر أن يستكمل المجلس في جلسته، اليوم، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وينظر المجلس أيضا، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مُقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات جمهورية بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 16 ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ ساعة و 23 دقيقة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 ص

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

11:00 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

09:50 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان