رئيس البرلمان يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة الدستورية والتشريعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، اليوم الأحد، إحالة 3 قرارات جمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لإعداد التقارير عنها.

وجاءت هذه القرارات كالتالي:





1- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.









2- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29/12/2020.





3- قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار الموقع بتاريخ 24/1/2021.





ومن المُقرر أن يستكمل المجلس في جلسته، اليوم، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.



