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"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس

الأحد 28/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في صرف معاشات شهر إبريل لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد منهم 2.4 مليون مستحقي الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس، بتكلفة إجمالية تقدر ب25 مليون جنيه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، علي أنه مازال العمل بنظام تقسيم عمليات الصرف الي ثلاث شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوي كرونا علي ان يتم الصرف للشريحة الأولي والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية إعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق الأول من إبريل 2021 علي أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالاشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات التأمينية بالإضافة الي قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الإستحقاق.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر إبريل و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

و تابع ان الهيئة قامت بوضع خطة طموحة لدمج السادة أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية " ميزة " لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والالكتروني وسداد كافة الإستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها بما في ذلك الحصول علي عائد علي رصيد الحساب.
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس
"التامينات" تبدأ صرف المعاشات والدفعة الرابعة والأخيرة من متجمد العلاوات الخمس

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