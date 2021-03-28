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آخرها بالمنيا.. 6 حرائق ضخمة بمصر في 24 ساعة

الأحد 28/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهدت مصر خلال 24 ساعة الماضية، اندلاع عدد هائل من الحرائق في انحاء متفرقة من البلاد، مما خيم الحزن والذعر في نفوس المصريين.

وترصد " الفجر" في السطور التالية أبرز الحرائق خلال 24 ساعة الماضية:

حريق بجوار محطة الزقازيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لحريق بجوار محطة السكة الحديد، وقد اندفعت سيارات الإطفاء والإسعاف ورجال الدفاع المدني الي موقع الحريق.


وقد سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق نشب في عدد من المحال والأكشاك بمنطقة نفق المشاة أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن إلتهام محتوياتها دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.



حريق مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان

اندلع حريق مروع بمصنع للمنسوجات في العاشر من رمضان نتج عنه اختناق عاملين والتهام النيران لكمية كبيرة من المواد الخام من المنتج النهائى ولم تحدث خسائر فى الأرواح أو أى إصابات.

وتوصلت المعاينة الأولية إلى أن المصنع مكون من 4 طوابق وأن الحريق اندلع فى المدخنة والطابق الثاني وأن سرعة الرياح ساعدت على انتشار النيران بسرعة.

تم تحرير محضر بالحريق وإرساله للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وقرر انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتكثيف التحريات عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



حريق في مول شهير بالإسكندرية:

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، مساء يوم السبت، بمول شهير بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات.

وتلقى قسم شرطة الرمل ثان، بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المحال التجارية بشارع أبو قير بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية التي دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل «بيوتي سنتر» نتج عن اشتعال «كيسة كمبيوتر» ومن ثم امتد الحريق إلى سائر المحل الذي كان مغلقا ولا يتواجد به زبائن أو موظفين، الأمر الذي ساعد على عدم حدوث أي إصابات.

حريق بوحدة سكانية بفيصل:

واندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شارع العشرين بفيصل؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة دون إصابات.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة؛ في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شارع العشرين بفيصل؛ أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق.


حريق بمركز سمالوط بالمنيا:

وفي ختام ليلة أمس، اندلع حريق هائل نشب في أحد المنازل بشارع سعد زغلول بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وقد دفعت إدارة الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء الحريق، وتم السيطرة على الحريق وجار حصر التلفيات بمعاينة النيابة العامة والتبين بمعرفة أسباب الحادث، وجار تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة.

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