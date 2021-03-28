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انطلاق الحملة القومية بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر

الأحد 28/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إنطلاق الحملة القومية بالجرعة الثانية ضد شلل الاطفال بمدن المحافظة المختلفة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام الجرعة الثانية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك فرق ثابتة ومتحركة لحملة تطعيم ضد شلل الاطفال بمدن المحافظة المختلفة، لتغطية كافة أنحاء المحافظة والإعداد المستهدفة من الأطفال المصريين والأجانب المقيمين في مدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملة مستمرة لمدة ثلاث أيام، حتى يتم استهداف جميع أطفال المحافظة ومنهم اطفال الجاليات الأجنبية المقيمة في مدن المحافظة.

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