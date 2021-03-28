بعد تحديد موعد موكب المومياوات الملكية.. الهدايا المقدمة للمواطنين بمتحف الحضارة



بعد تحديد موعد موكب المومياوات الملكية، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، قدم المتحف، عدة هدايا للمواطنين مع افتتاحه بتخفيض 50% عن قيمة التذاكر لمدة أول أسبوعين.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الهدايا التي يقدمها المتحف القومي للحضارة بالتزامن مع افتتاحه.



١. أعلنت وزارة السياحة والآثار، يوم السبت المقبل، موعد موكب المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية.



٢. تبدأ زيارة المتحف من اليوم التالي، من افتتاحه بتخفيض 50% عن قيمة التذاكر لمدة أول أسبوعين.



٣. ووافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي.



٤. يعتبر المتحف القومي للحضارة واحدًا من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية.



٥. ويضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزًا بحثيًا لعلوم المواد القديمة والترميم.



٦. ويستوعب المتحف خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة.



وتستعد الدولة المصرية، لنقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".



وحددت وزارة السياحة والآثار، يوم 3 أبريل المقبل، ليشهد الموكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.



ويقول الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،

الموكب سيكون مهيبًا ويليق بالمومياوات الـ22 فقد تسببوا في تميز الدولة المصرية عن دول العالم بهذه الحضارة العظيمة، فالسياح من شتى أنحاء العالم يفدون إلى مصر بسببهم.