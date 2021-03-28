لأداء فريضة العمرة.. ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال



كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد من المواطنين - مقيمين بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرة لهم لأداء فريضة العمرة، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطًا إحتياليًا على المواطنين راغبى أداء فريضة الحج والعمرة بزعم توفير تأشيرات لهم وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم إحضار تأشيرات دخول لهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



