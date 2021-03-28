8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبر الرئيسي أمس السبت، وذلك مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وسجلت الصين أيضًا 19 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وأوضحت السلطات الصينية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 90167 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.