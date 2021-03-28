الإعلامية الشابة فريدة الخادم : مذيع الراديو لابد أن يتمتع كاريزما صوتية



وقالت فريدة الخادم في تصريحات صحفية لها أن الحقيقة طول الوقت ليست مرة، لكن البعض لا يحبها، وعن سبب تقديمها لبرنامج لا يتحدث عن الفن فقط، فقالت أن هذه الفكرة تراودها منذ فترة طويلة، حيث أنها كانت تُفكر في تقديم برنامجًا اجتماعيًا، مُشيرة إلى أنها أحبت الحديث عن مواضيع اجتماعية تتم مناقشتها في حياتنا اليومية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، كالزواج ، و الطلاق ، الصداقة ، الخيانة ، و غيرها من الموضوعات ،لذا قدمت برنامج " الحقيقة مش مرة ".



وعن كيف بدأت علاقتها بالراديو، فقالت أنها لم يكن من أحلامها أن تصبح مذيعة "راديو " لكنها تخرجت من الجامعة وقت ثورة 25 يناير، ولم تكن هناك فرص كثيرة مهيأة بالنسبة لها، لتلتحق بعالم تقديم البرامج التليفزيونية، لذلك اتجهت للعمل في الراديو بهدف الماركتنج، لحين جاءت لها فرصة بالصدفة لتقديم برنامجًا، و سارعت بتقديم استقالتها من العمل، و قتها بتقديم برنامجًا إذاعيًا عبر محطة" ميجا إف إم " ، حمل اسم "خلي بكرة أحلي " مع إحدى شركات المياه الغازية، ثم قدمت برنامج آخر حمل اسم" أنا أسمي فلان" ، كان يقدمه كل مذيعي المحطة، مُشيرة إلى أنه كان برنامجًا لطيفًا للغاية، وأن فكرته كانت قائمة علي إستضافة النجوم الكبار من ذوي التاريخ الطويل، وأنها قدمت خلاله حلقة مع الفنان عزت أبو عوف، وأنها كانت من أمتع الحلقات في تاريخها، وبعد ذلك انتقلت للعمل في إذاعة نجوم إف إم.



وعن سر ارتباط اسمها بالمزيكا، فقالت أنها تعزف على البيانو منذ طفولتها، كما تحدثت عن برنامجها "من بدري"، مُشيرة إلى أنه كان برنامجًا خفيفًا، وأنها أحبته جدًا، حيث أنه كان أول تجربة لها في إذاعة نجوم إف إم ، وأنه كان تجربة مهمة في مشوارها .



وعن برنامجها"مصنع الأغاني" فقالت أنه كان يغوص في كواليس صناعة الأغاني الشهيرة التي نجحت و حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وأنه كان برنامجًا مختلفًا بما تحمله الكلمة من معنى، فهو أول برنامج لها في عالم الأغاني .





وعما يميز مذيع الراديو عن التليفزيون فقالت أنه لابد أن يتميز بكاريزما صوتية ليست شكلية فقط، وعن مثلها الأعلى في عالم تقديم البرامج فقالت أوبرا وينفري فهي أسطورة لم و لن تتكرر، وهالة سرحان، فهي ممتعة لاقصي درجة ، حيث أنها كانت تتابع برامجها بشغف في طفولتها ، كنت تحب مقدمتها الطويلة، وأنها قدمت حالة متفردة، لم و لن تتكرر، وكذلك إسعاد يونس فهي تخطت مرحلة الإعلامية وأصبحت حالة أستثنائية إن جاز التعبير، وعمرو أديب، محمود سعد في تُفضل طريقته و بساطته في التعبير .



وقالت أيضًا أنها تفضل من مذيعين الراديو وجدي الحكيم، إيناس جوهر، وخالد عليش، حيث أنه نجح في صنع حالة تخصه لأنه متميز مختلف، وأيضًا هند رضا، وأكرم حسني، وأسامة منير .





وكانت الإعلامية فريدة الخادم قد قدمت مؤخرًا برامج عديدة عبر إذاعة نجوم f. M، منها "مصنع الأغاني"، "حكاية ألبوم"، "نهاية جديدة "

عادت الإعلامية فريدة الخادم لتقديم برنامج جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حمل البرنامج اسم " الحقيقة مش مرة ".