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"استخدام المسلمين للطباعة".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأحد 28/مارس/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة ثقافية بعنوان "استخدام المسلمين للطباعة (الإشكاليات، ومنهج الانتقاء)"، الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأثنين القادم 29 مارس، يلقيها الدكتور حسين سليمان؛ رئيس قسم الدراسات الأكاديمية بمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.
تتناول المحاضرة ظهور طباعة الكتب في أوروبا على يد الألماني جوتنبرج في القرن الخامس عشر الميلادي، وانتقال العالم من استخدام المخطوط إلى انتشار الكتاب المطبوع، وقد أدى استخدام الطباعة في أوروبا إلى طباعة آلاف الكتب، وبعد أن كانت أوروبا تعيش عصور الظلام ولم تكن القراءة والكتابة منتشرة بينهم، أصبح الأوروبيون أكثر الشعوب إنتاجًا ونشرًا للثقافة والمعرفة وذلك خلال قرن واحد.
وتناقش المحاضرة انتقاء المؤلفات التي تمت طباعتها بعد انتشار استخدام الطباعة في العالم الإسلامي، وهو أيضًا ما كان له أثره الواضح في بداية النهضة الفكرية في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر.
جدير بالذكر أن هذه هي المحاضرة الخامسة ضمن سلسلة محاضرات يقدمها مركز المخطوطات بعنوان "في التراث العربي الإسلامي" ويعمل من خلالها المحاضر على التعريف بالجوانب المختلفة التي أبدع فيها العرب والمسلمون في ماضي الحضارة العربية الإسلامية.
تُبث المحاضرات مباشرة عبر موقع مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

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