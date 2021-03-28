أصالة تروج لأول حلقة إذاعية لها على راديو إنرجي



تظهر أصالة لأول مرة على محطة إذاعية من خلال برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر، الأربعاء المقبل، من 5- 7 مساءً.





واختارت إذاعة إنرجي أصالة لتكون نجمة شهر مارس، والاحتفاء بها عن طريق إذاعة أغانيها على مدار الأيام الماضية بصورة مستمرة ومكثفة.



تكشف أصالة في برنامج عيشها بإنرجي، عن مفاجآت حول حياتها الخاصة والعملية، ومشروعاتها الفنية المرتقبة.

نشرت الفنانة أصالة عبر خاصية الاستوري لحسابها بتطبيق انستجرام، صورة تروج بها لحلقتها المرتقبة على راديو إنرجي يوم 31 مارس الجاري.