أصالة تروج لأول حلقة إذاعية لها على راديو إنرجي

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أصالة تروج لأول حلقة إذاعية لها على راديو إنرجي
الأحد 28/مارس/2021 - 12:26 م
الفجر الفني
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نشرت الفنانة أصالة عبر خاصية الاستوري لحسابها بتطبيق انستجرام، صورة تروج بها لحلقتها المرتقبة على راديو إنرجي يوم 31 مارس الجاري.
تظهر أصالة لأول مرة على محطة إذاعية من خلال برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر، الأربعاء المقبل، من 5- 7 مساءً.
واختارت إذاعة إنرجي أصالة لتكون نجمة شهر مارس، والاحتفاء بها عن طريق إذاعة أغانيها على مدار الأيام الماضية بصورة مستمرة ومكثفة.
تكشف أصالة في برنامج عيشها بإنرجي، عن مفاجآت حول حياتها الخاصة والعملية، ومشروعاتها الفنية المرتقبة.
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