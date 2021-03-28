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براءة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان

الأحد 28/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة الفنانة رانيا يوسف في الجنحة رقم 388 لسنة 2021 بتهمة ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة على قناة الرشيد العراقية مع المذيع نزار الفارس.

وكان قد تقدم عدد من المحاميين بينهم المحامي أشرف ناجي وأشرف فرحات ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه إلى انه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.

وتضمنت الدعوى المقامة ضدها أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج اذيعت على قناة الرشيد العراقية في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن إليها الأولى في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس" وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظ لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.

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