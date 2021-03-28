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تشكيل إنجلترا المتوقع ضد ألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر
الأحد 28/مارس/2021 - 12:24 م
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد منتخب إنجلترا نظيره منتخب ألبانيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألبانيا الوطني.
وجاءت تشكيلة انجلترا المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: بيكفورد.
خط الدفاع: ماجوير، ستونز، تريبير، والكر.
خط الوسط: ماديسون، داير، ماونت.
خط الهجوم: كين، راشفورد، رحيم ستيرلينج.
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