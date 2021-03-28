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تعرف على مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

الأحد 28/مارس/2021 - 12:31 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وجهازه المعاون، فى التحضير لمباريات الفراعنة فى تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتى تنطلق فى شهر يونيو هذا العام.

وتقع مصر فى مجموعة صعبة تضم كل من ليبيا والجابون وأنجولا ضمن المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 :-

1 إلي 15 يونيو الجولة الأولي والثانية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
‏30 أغسطس إلي 7 سبتمبر الجولة الثالثة والرابعة
‏4 إلي 12 أكتوبر الجولة الخامسة والسادسة
‏8 إلي 16 نوفمبر ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم

ويذكر أن المتأهل كأول مجموعة فى ال 10 مجموعات ستكون هناك قرعة بينهما لإقامة 5 مباريات بشكل ذهاب وإياب ليصعد 5 منتخبات إلي مونديال 2022.

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