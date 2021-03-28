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مسؤول جزائري: تفشي وباء كورونا تسبب في فقدان نصف مليون وظيفة

الأحد 28/مارس/2021 - 12:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال مسؤول جزائري، اليوم الأحد، إن تفشي وباء كورونا تسبب في فقدان نصف مليون وظيفة دون احتساب الخسائر في الدائرة غير الرسمية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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