"ناسا": كويكب "أبوفيس" لن يضرب الأرض لمدة 100 عام

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن كويكب "أبوفيس" آمن ولن يقترب من كوكب الأرض على مدى المائة عام القادمة على الأقل.



واعتبرت وكالة ناسا، أن أبوفيس هو أحد أخطر الكويكبات على الأرض بعد اكتشافه في عام 2004.



وسُمي الكويكب على اسم إله الفوضى والظلام المصري القديم، ويقدر طول أبوفيس 340 مترًا (1100 قدمًا) - أي بطول ثلاثة ملاعب كرة قدم.



تم توقع التصادمات القريبة في عامي 2029 و2036 وتم استبعادها لاحقًا، وكان لا يزال هناك تهديد طفيف حتى عام 2068.



لكن ناسا رفضت الآن هذا التهديد بناءً على تحليل جديد للكويكب.