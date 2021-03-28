عادل حمودة: "كينيدي" لم ينافس رؤساء بلاده فقط.. بل نافس نجوم هوليود (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيس الأمريكي جون كينيدي لم ينافس رؤساء بلاده الذين حكموا البيت الأبيض فقط، وإنما نافس نجوم السينما في هوليود أيضا.





وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر فضائية "الفجيرة"، إلى ان وسامته وثروته وثقل عائلته جعلته يفوز بالرئاسة الأمريكية، ولكن ما أن تمتع بالقوة والشعبية والسلطة حتى فقدها بالموت اغتيالا، وحتى الآن لا أحد يعرف القاتل الحقيقي للرئيس الأمريكي جون كينيدي.





وأوضح أن كينيدي ولد في 22 مايو 1917، وعائلته مهاجرة من أيرلندا، وتخرج في جامعة هارفارد، وخدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وفاز بعضوية مجلس النواب أكثر من دورة، ونشر كتابه الوحيد بعنوان "ملامح في الشجاعة، ولديه 3 أبناء.



