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سفير الإمارات يكرم أبوريدة

الأحد 28/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقبل معالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، سعادة الدكتور حمد سعيد الشامسي، في منزله، المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لتهنئته باحتفاظه بعضوية مجلس الفيفا للمرة الرابعة على التوالي وكونه أقدم أعضاء المجلس والتعبير عن سعادته الشخصية ودولة الإمارات بفوزه بالمنصب كونه يمثل مصر والدول العربية في أهم اتحاد رياضي في العالم.

وعبر معالي السفير عن سعادته بفوز أبوريدة بالمنصب الدولي الكبير، متحدثا في الجلسة الودية عن عمق العلاقات الأخوية الإماراتية المصرية، ومؤكدا على فخره بالقيادة الحكيمة لكلا البلدين ومعبرا عن إعجابه الشديد بكم الإنجازات الهائلة التي تحدث تحت مظلة القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات العملاقة التي يتم افتتاحها بصورة يومية.

وأهدى معالي السفير، المهندس هاني أبوريدة درع سفارة الإمارات والتقطا الصور التذكارية، في حضور جميع أعضاء طاقم السفارة الإماراتية، الآنسة مريم خليفة الكعبي نائب معالي السفير، والسيد عبد الله صالح الحمادي رئيس قسم المندوبية، والسيد صالح جمعة السعدي رئيس القسم الإعلامي والثقافي.

وحضر على رأس المدعوين الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، والمهندس ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، ومحمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية، ومصطفى طنطاوي خبير الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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