مؤسسات خيرية تحث رئيس الوزراء البريطاني على مشاركة لقاحات كورونا مع الدول الفقيرة

حثت مجموعة من المؤسسات الخيرية بوريس جونسون على "توضيح سريع" لعدد جرعات لقاح كورونا التي تستعد المملكة المتحدة للتبرع بها للدول الفقيرة.





ويهدف هذا المخطط إلى توفير لقاحات كورونا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.





وقال وزير الثقافة، أوليفر دودن، إن المملكة المتحدة ليس لديها حاليًا فائض من اللقاحات، ولكن عندما تفعل ذلك، سيتم تقاسم هذا الفائض.





وذكرت المملكة المتحدة، التي طلبت 400 مليون جرعة لقاح وسيتبقى لديها الكثير منها، إنها ستتبرع بمعظم فائض إمداداتها من اللقاحات للدول الفقيرة.





وتشمل البلدان ذات الدخل المنخفض التي من المرجح أن تتلقى اللقاحات الأولى من خلال Covax أفغانستان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والصومال.





حتى الآن، تلقى أكثر من 29 مليون بالغ في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح كورونا.





وفي خطاب، قالت المؤسسات الخيرية إن المملكة المتحدة هي "واحدة من أعلى مشتري اللقاحات في العالم للفرد الواحد" وهي في طريقها للحصول على أكثر من 100 مليون جرعة فائضة.





وجاء في الرسالة: "هناك خطر كبير يتمثل في أن المملكة المتحدة سوف تخزن الإمدادات المحدودة بينما لا يتمكن العاملون الصحيون والأكثر ضعفًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الوصول".





"ستوفر المملكة المتحدة ما يكفي من جرعات اللقاح الفائضة لتطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في العالم مرتين."



