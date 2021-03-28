"ربنا يبعد عنهم العين".. بدرية طلبة توجه رسالة لـ أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة مليئة بالحب للفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت بدرية طلبة مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي برفقة الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "اللي ملوش كبير"، وبدت وهي تُردد العسل أهو السكر أهو العوضي أهو، ليرد عليها قائلاً :"ده انتي العسل".



وعلق بدرية طلبة على الفيديو قائلة :"جوز بنتي وأختي الصغننة ياسو الجدعنة كلها ربنا يسعدهم ويخليهم لبعض ويبعد عنهم العين، اللي بموت فيهم هما الاتنين من كواليس مسلسل اللى ملوش كبير، معانا يا رب".





مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.