Advertisements

النيابة عن عقار جسر السويس المنهار: لم يتم تحديد عدد المفقودين حتى الآن

الأحد 28/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة انهيار عقار جسر السويس الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا و26 مصاب، عن أنه لم يتم حتى الآن حصر عدد المفقودين أسفل الأنقاض.

وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار جسر السويس عقار السويس المنهار عقار السويس انهيار عقار جسر السويس

أخبار تهمك

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ ساعتين

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهالي العقار المنهار في منطقة جسر السويس يستغيثون (فيديو)

الدفع بـ30 سيارة إسعاف في محيط عقار جسر السويس المنهار

وفاة 4 أشخاص في انهيار عقار جسر السويس المنهار

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

إخلاء المباني المجاورة لعقار جسر السويس المنهار

ارتفاع اعداد ضحايا عقار جسر السويس المنهار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

11:00 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان