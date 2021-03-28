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النيابة عن عقار جسر السويس المنهار: لم يتم تحديد عدد المفقودين حتى الآن
الأحد 28/مارس/2021 - 12:47 م
داليا عادل
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة انهيار عقار جسر السويس الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا و26 مصاب، عن أنه لم يتم حتى الآن حصر عدد المفقودين أسفل الأنقاض.
وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.
ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.
ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين.
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