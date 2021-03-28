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موعد إجراء الأهلي للمسحة الطبية قبل السفر إلى السودان

الأحد 28/مارس/2021 - 12:58 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق يجري مسحة طبية غدا الاثنين؛ استعدادا لرحلة السفر إلى الخرطوم؛ لخوض مواجهة المريخ السوداني.

وأستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش؛ استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.

ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض مباراة المريخ.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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