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موعد إجراء الأهلي للمسحة الطبية قبل السفر إلى السودان
الأحد 28/مارس/2021 - 12:58 م
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق يجري مسحة طبية غدا الاثنين؛ استعدادا لرحلة السفر إلى الخرطوم؛ لخوض مواجهة المريخ السوداني.
وأستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش؛ استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.
ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض مباراة المريخ.
ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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