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الشهيد الــ413.. "الأطباء" تنعى أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بطب الأزهر

الأحد 28/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الأستاذ الدكتور الدسوقي الدسوقي فودة، أستاذ امراض الباطنة والمناعة بطب الأزهر، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الأستاذ الدكتور الدسوقي الدسوقي فودة، الطبيب رقم الــ(413)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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