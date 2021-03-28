ننشر التحقيقات في واقعة حريق ببرج سكني بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي في واقعة نشوب حريق في أحدي الشقق السكنية، وذلك لحصر التلفيات والخسائر الملحقة به وأسبابه.



وتبين من تحقيقات النيابة أن الحريق شب في شقة سكنية بالطابق ال15ببرج في منطقة المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية، وأن الحريق ألتهم أثاث الشقة بالكامل ولا يوجد أي خسائر بشرية.



كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك الشقة لسماع اقواله.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة اشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية باحد الأبراج بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع إمتداد النيران إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.