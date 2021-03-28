Advertisements

السعودية على رأس 28 في مؤشر ثقة الحكومة

الأحد 28/مارس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
 حافظت الحكومة السعودية على مستويات ثقة عالية دوليا، ولكن هذه المرة تصدرت قائمة من 28 دولة حول العالم وفق نتائج مؤشر إيدلمان للثقة 2021.

وارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78 في المائة في (يناير) 2020 إلى 82 في المائة في  (يناير) 2021، مضيفة إلى رصيدها أربع نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها.

وعلى الرغم من أن التقرير يشمل (الحكومة، الشركات، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، إلا أن أيا من الفئات الأخرى لم تتفوق على الحكومة من حيث مستويات الثقة.

وتبقى الحكومة في المملكة المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقة على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعا من عدة نقاط بلغت نسبتها 73 في المائة، فالمنظمات غير الحكومية 61 في المائة وأخيرا وسائل الإعلام 60 في المائة.

وبالمجمل، فإن المشاركين في استطلاع مؤشر الثقة بالنسبة إلى المملكة ينظرون إلى أن الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام يتمتع جميعها بالكفاءة والأخلاقيات.

وكانت الحكومة في المملكة صاحبة الكعب الأعلى دوليا في سياق معالجتها لأكبر تحد صحي يشهده العالم، متمثلا في جائحة كوفيد - 19، من خلال توفيرها الرعاية الطبية وأجهزة الكشف عن كورونا واللقاحات للمواطنين والمقيمين بالمجان، فضلا عن قيادتها جهود المجتمع الدولي في مسألة تطوير اللقاحات ودعم الأبحاث الطبية والتجارب السريرية خلال عام رئاستها مجموعة العشرين.

وكشف مؤشر إيدلمان للثقة 2021 أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد - 19 فاقمت المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن القلق بشأن فقدان الوظائف وتغير المناخ تجاوز القلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

وتكيف المشاركون في الاستطلاع في المملكة بشكل جيد مع العمل من المنزل، حيث فضل ثلاثة من كل خمسة مشاركين تقريبا (59 في المائة) هذا الخيار على العودة إلى المكتب، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالإصابة بكوفيد - 19 أثناء التنقل أو في مكان العمل.

يذكر أن مؤشر إيدلمان للثقة يصدر عن شركة استشارات أمريكية شهيرة يعود تأسيسها إلى منتصف القرن الماضي، وتعد منذ عام 2018 أكبر شركة علاقات عامة في العالم من حيث الإيرادات، وينظر إلى نتائج استطلاعاتها بوصفها مسحا سنويا يحظى باحترام كبير حول إيمان الجمهور بالمؤسسات المجتمعية.

أخبار تهمك

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 3 ساعات

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ 39 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 17 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان