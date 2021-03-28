السعودية على رأس 28 في مؤشر ثقة الحكومة

حافظت الحكومة السعودية على مستويات ثقة عالية دوليا، ولكن هذه المرة تصدرت قائمة من 28 دولة حول العالم وفق نتائج مؤشر إيدلمان للثقة 2021.





وارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78 في المائة في (يناير) 2020 إلى 82 في المائة في (يناير) 2021، مضيفة إلى رصيدها أربع نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها.





وعلى الرغم من أن التقرير يشمل (الحكومة، الشركات، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام)، إلا أن أيا من الفئات الأخرى لم تتفوق على الحكومة من حيث مستويات الثقة.





وتبقى الحكومة في المملكة المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقة على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعا من عدة نقاط بلغت نسبتها 73 في المائة، فالمنظمات غير الحكومية 61 في المائة وأخيرا وسائل الإعلام 60 في المائة.





وبالمجمل، فإن المشاركين في استطلاع مؤشر الثقة بالنسبة إلى المملكة ينظرون إلى أن الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام يتمتع جميعها بالكفاءة والأخلاقيات.





وكانت الحكومة في المملكة صاحبة الكعب الأعلى دوليا في سياق معالجتها لأكبر تحد صحي يشهده العالم، متمثلا في جائحة كوفيد - 19، من خلال توفيرها الرعاية الطبية وأجهزة الكشف عن كورونا واللقاحات للمواطنين والمقيمين بالمجان، فضلا عن قيادتها جهود المجتمع الدولي في مسألة تطوير اللقاحات ودعم الأبحاث الطبية والتجارب السريرية خلال عام رئاستها مجموعة العشرين.





وكشف مؤشر إيدلمان للثقة 2021 أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد - 19 فاقمت المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن القلق بشأن فقدان الوظائف وتغير المناخ تجاوز القلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا.





وتكيف المشاركون في الاستطلاع في المملكة بشكل جيد مع العمل من المنزل، حيث فضل ثلاثة من كل خمسة مشاركين تقريبا (59 في المائة) هذا الخيار على العودة إلى المكتب، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالإصابة بكوفيد - 19 أثناء التنقل أو في مكان العمل.





يذكر أن مؤشر إيدلمان للثقة يصدر عن شركة استشارات أمريكية شهيرة يعود تأسيسها إلى منتصف القرن الماضي، وتعد منذ عام 2018 أكبر شركة علاقات عامة في العالم من حيث الإيرادات، وينظر إلى نتائج استطلاعاتها بوصفها مسحا سنويا يحظى باحترام كبير حول إيمان الجمهور بالمؤسسات المجتمعية.



