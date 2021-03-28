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الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر 2021.. نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

الأحد 28/مارس/2021 - 01:13 م
الاسكان الاجتماعي 2021
الاسكان الاجتماعي 2021
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الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر 2021.. نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر الإسكان الاجتماعي، هو مشروع توفير الشقق المعدة للإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بسعر يتناسب مع مستوى دخلهم، ووضع تدابير رقابية لمن يخالف شروط السكن الاجتماعي أو استخدام الأرض أو من يستخدمها في كسب المال او الاتجار وهو من أهم المواضيع التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

الإسكان الاجتماعي الإعلان 14
أهم قوانين الإسكان الاجتماعي يلتزم المستفيدون من الوحدات السكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدامها في إقامتهم بشكل منتظم ودائم، بما لا يقل عن خمس سنوات من تاريخ القبول، إلا في الحالات التي يتخذ فيها مجلس إدارة الصندوق قرارًا، وفقًا لخطة الإسكان الاجتماعي، يلتزم المستفيد من قطعة الأرض المراد تشييدها بالبناء على الأرض وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط وتنظيم الشؤون، ويلتزم باستخدامها لأغراض البناء والمعيشة، يحظر على المستفيدين من الوحدة السكنية التصرف فيها أو جزء منهم قبل انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، باستثناء خمس سنوات من تاريخ الموافقة، لا يجوز للمستفيد من الأرض التصرف في المبنى أو أي جزء منه.

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14
نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 أخر أهم اخبار مشروع الإسكان الاجتماعي قالت مي عبد الحميد الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالوزارة لا تعتمد على أي تسويق خارجي، خاصة وأن صندوق الإسكان الاجتماعي هو الجهة التي تعلن عن مشروعاتها، وأضافت في مقابلة هاتفية مع وسائل الاعلام والإعلامي سيد علي في برنامجه أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن تفاصيل خطة الرئيس للتمويل العقاري لمدة 30 عامًا بفائدة 3٪، وصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن هذه الخطوة غير مسبوقة في مصر وأكد أنه لا يمكن سداد أي قروض في مصر خلال 30 عامًا.

وأكدت أن سداد الأقساط بسيط للغاية، وأن مقدم الوحدات السكنية سيكون 10٪ من أي وحدة سكنية، موضحًا أن المبادرة لم تصدر رسميًا بعد، وقد حدد البنك المركزي النموذج، من الخطة وأشارت الى أن أهم ميزة للخطة هي أنها خطة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر 2021.. نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

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