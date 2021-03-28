تعرف على موعد الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة



تكثف وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث تجري ثلاثة اختبارات تجريبية إلكترونية لتلاشي المشكلات الفنية والتقنية للتابلت.



3 اختبارات تجريبية للثانوية

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب في أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسي في يوليو 2021م.



الامتحان الأساسي

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث سوف يتم السماح بدخول التابلت، لافتةً إلى المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات.



الامتحانات ليس ورقية

وتجرى الامتحانات إلكترونيًا على التابلت، بلجان في المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي تسعى إلى دراسة كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وايجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت.



وكذلك، تستهدف مراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.



وكانت المدارس الثانوية، انتهت من تسجيل الاستمارات الالكترونية للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.



وأتاحت طباعة استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وتتضمن 3 ورقات من بينها، ورقة تلزم الطالب وولى الأمر بالإقرار على قانون الغش.



وحددت حجم الاستمارة، 4 أوراق ويتم الاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة أو يتوجه الطالب إلى المدرسة وتسليمها فعليا، متابعة: الطالب سيوقع في ورقة من أوراق الاستمارة على إقرار دخول الامتحان والتعهد بعدم حياة أي أجهزة محمول داخل لجان الامتحانات مع توقيع ولى الأمر أيضا عليها.