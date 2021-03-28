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عدم قبول دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

الأحد 28/مارس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام.

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٠٣ ٧٠ قضائية.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضى منصور من الفضائيات.

وذكرت الدعوى أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

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ممدوح عباس مرتضى منصور بوابة الفجر الفجر

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