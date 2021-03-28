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الهند: إصابات كورونا تلامس 12 مليونًا

الأحد 28/مارس/2021 - 01:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الأحد، 62 ألفًا و714 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، أن إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا تجاوز 11.97 مليون إصابة.

 

وشهدت الهند، اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو خمسة أشهر.

 

وقالت وزارة الصحة في الهند، إنه تم تسجيل 312 حالة وفاة بالفيروس، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية منذ نحو ثلاثة أشهر، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 161 ألفاً و552 حالة.

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