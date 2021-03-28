ننشر جداول اختبارات مارس الشهرية قبل انطلاقها في مدارس مصر غدا

تستعد جميع مدارس جمهورية مصر العربية لاختبارات شهر مارس والتي تنطلق غدا الاثنين الموافق ٢٩ مارس في هذا السياق ترصد الفجر مواعيد الاختبارات لشهر مارس للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.



مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١

اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١

