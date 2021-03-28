"باركود وختم خاص وشهادة".. تعرف على طريقة العمل في مصنع المستنسخات الأثرية

كشف بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار عن آلية سير العمل داخل أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر والشرق الأوسط، ومواصفات القطع المنتجة منه.



وأوضح البيان أن كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه في المصنع يحمل ختمًا خاصًا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود "باركود" يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية مما يسهم فى حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.



والمستنسخات الأثرية تعتبر من المنتجات الهامة التي يتم تسويقها في قطاع السياحة بما يعكس مدى أهمية هذه النماذج الأثرية واهتمام العالم بها ومحاولة اقتناءها محليا ودوليًا كهدايا تذكارية، وانتاج مستنسخات "صناعة مصرية" هو طلب الكثير من السائحين.



وسيكون المستنسخ هدية تذكارية قيمة عليها ختم الدولة المصرية والتي من الممكن أن يقدمها المصريين بالخارج كهدايا خارج مصر، مضيفا إلى أنه سيتم إتاحة هذه المستنسخات للفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، وأنه يمكن للمصنع أيضًا التصنيع للغير في متاحف أخرى فى العالم نظرًا لكفاءة الأيدى العاملة المصرية.

