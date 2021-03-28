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تنطلق غدا.. بيان عاجل من التعليم بشأن الاختبارات الشهرية في المدارس
الأحد 28/مارس/2021 - 01:24 م
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وقال للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان رسمي له أنه يُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.
ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.
جدير بالذكر أن تنطلق غدا الاختبارات الشهرية في المدارس ويبدأ الامتحان المجمع للصف الرابع الابتدائي والاول الاعدادي غدا الاثنين الموافق ٢٩ مارس الجاري.
وقال للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان رسمي له أنه يُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.
ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.
جدير بالذكر أن تنطلق غدا الاختبارات الشهرية في المدارس ويبدأ الامتحان المجمع للصف الرابع الابتدائي والاول الاعدادي غدا الاثنين الموافق ٢٩ مارس الجاري.
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