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مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

الأحد 28/مارس/2021 - 01:30 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق، انتظم في مران الفريق صباح اليوم الأحد.

وشارك اللاعب اليوم في تدريبات الكرة التي تأتي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأستأنف الأهلي اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب الأجندة الدولية.

ويواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، في اطار الاستعداد لمواجهة المريخ، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض المواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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مفاجأة سارة رياضة ايمن اشرف الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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