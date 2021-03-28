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مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني
الأحد 28/مارس/2021 - 01:30 م
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق، انتظم في مران الفريق صباح اليوم الأحد.
وشارك اللاعب اليوم في تدريبات الكرة التي تأتي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأستأنف الأهلي اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب الأجندة الدولية.
ويواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، في اطار الاستعداد لمواجهة المريخ، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض المباراة.
ويستعد الأهلي لخوض المواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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