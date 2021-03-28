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انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان

الأحد 28/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أطلق مديرية الشئون الصحية بأسوان، صباح اليوم الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، والتي تستمر خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري، حيث تستهدف الحملة تطعيم 252 ألف و726 طفل بمحافظة أسوان.


وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، ويتم التطعيم من خلال عدد 1201 فرق ثابتة ومتحركة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والاماكن العامة.
يُذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004،


كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان
انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان

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