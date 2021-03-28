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موعد مباراة ألمانيا ضد رومانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر
الأحد 28/مارس/2021 - 01:30 م
حسام مجدي
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يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره رومانيا اليوم الأحد 28 مارس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.
وستلعب مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره رومانيا اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره رومانيا اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر على قناة "BEIN Sports HD 1" بتعليق يوسف سيف.
ويحتل منتخب ألمانيا صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بينما يتواجد منتخب رومانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا.
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