Advertisements

4 تصريحات مصرية جديدة عن سد النهضة.. اعرفها

الأحد 28/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements


شهدت الساعات الأخيرة، عقد مسئولي مصر عدة اجتماعات هامة بشأن ملف سد النهضة ذلك الملف الحائر بسبب العناد الأثيوبي الذي تمارسه أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم.

يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

التأكيد على أهمية إبرام اتفاق عادل
ومؤخرا، استقبل حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان لبحث مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.


وأكد نائب وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبا بعملية الملء.

كما استعرض حمدي سند لوزا ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.


كما التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان، والمبعوثة الأوروبية مارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبى، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد. 

دعم مقترح دولة السودان
وأكد عبد العاطى على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

 رفض الاجراءات الأحادية
وأشار عبد العاطى إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذى يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليًا، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا. 

وأوضح عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيرًا إلى سعى مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

دور الرباعية الدولية
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الاتحاد الإفريقي له دور أساسي في قضية سد النهضة، بجانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وجميعها جهات مكملة لبعضها، وتمنع الحرج عن أن يتم مجاملة دولة على حساب دولة أخرى، معقبًا: "اللي بيعارض الآلية الرباعية يبقى عنده مشكلة في الاتفاق".


أخبار تهمك

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ أقل من ساعتين

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 18 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 16 ساعة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ ساعة و 11 دقيقة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان