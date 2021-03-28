4 تصريحات مصرية جديدة عن سد النهضة.. اعرفها





شهدت الساعات الأخيرة، عقد مسئولي مصر عدة اجتماعات هامة بشأن ملف سد النهضة ذلك الملف الحائر بسبب العناد الأثيوبي الذي تمارسه أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم.



يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.



التأكيد على أهمية إبرام اتفاق عادل

ومؤخرا، استقبل حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان لبحث مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.





وأكد نائب وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبا بعملية الملء.



كما استعرض حمدي سند لوزا ملامح المقترح السوداني الذي تؤيده مصر والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.



وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.





كما التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان، والمبعوثة الأوروبية مارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبى، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.



دعم مقترح دولة السودان

وأكد عبد العاطى على دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.



رفض الاجراءات الأحادية

وأشار عبد العاطى إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذى يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليًا، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا.



وأوضح عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل، مشيرًا إلى سعى مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.



دور الرباعية الدولية

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الاتحاد الإفريقي له دور أساسي في قضية سد النهضة، بجانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وجميعها جهات مكملة لبعضها، وتمنع الحرج عن أن يتم مجاملة دولة على حساب دولة أخرى، معقبًا: "اللي بيعارض الآلية الرباعية يبقى عنده مشكلة في الاتفاق".





