افتتاح وحدة منظومة الكاميرات بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي ببنها



جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة وأيمن بيومي القائم بأعمال أمين الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.



وأكد الجيزاوي، أن منظومة الكاميرات الجديدة تأتي في إطار دعم المنظومة الأمنية داخل كليات الجامعة سواء كانت من خلال كاميرات المراقبة أو الدفاع المدني والحريق، مشيرًا إلى أن غرف التحكم بكاميرات المراقبة تساعد الأمن الإداري في أداء مهامهم والحفاظ على الأمن والاستقرار لجميع العاملين والطلاب والمنشآت داخل الجامعة.

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم، وحدة منظومة كاميرات المراقبة بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي.