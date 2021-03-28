رئيس جامعة سوهاج يكشف عن حالة مصابي حادث تصادم القطارين (فيديو)

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، حالة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرا إلى أن مستشفى سوهاج الجامعي استقبلت 42 حالة.



وأشار "عزيز"، خلال برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن 80% من الحالات عبارة عن كسور، لافتا إلى أن 22 حالة غادرت المستشفى حتى الآن، منوها بأنه كان هناك 4 حالات وصلوا المستشفى في حالة غيبوبة، وتم التعرف على أسرهم.



وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة ما تردد بشأن إصابة 490 حالة في حادث تصادم قطاري سوهاج.



وقالت "هالة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" السبت: "أتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، وهناك 20 حالة في غيبوبة نتيجة إصابات خطيرة".



وأضافت أن هناك 185 مصابًا حتى الآن تم خروج 90 حالة منهم من المستشفيات، لافتة إلى أنه تم إرسال فرق طبية للثلاث محافظات التي تعاملت مع مصابي الحادثة".



وأشارت إلى أن أول سيارة إسعاف وصلت بعد 5 دقائق من وقوع الحادث، موضحة أنه تم الدفع بـ105 سيارة إسعاف من المحافظة والمحافظات المجاورة تعاملت مع الحادث.



وأوضحت أن وزير الدفاع خصص طائرة لنقل 3 حالات إصابتهم خطيرة تم دخولهم إلى غرف العمليات بمجرد وصولهم إلى معهد ناصر في القاهرة.

