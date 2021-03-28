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مقترح برلماني بإنشاء وحدات خاصة بالإرشاد الأسري بالوزارات والمؤسسات

الأحد 28/مارس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن إنشاء وحدات خاصة بالإرشاد الأسري بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة من أجل تقديم الإستشارات الإجتماعية والنفسية الخاصة بشئون الأسرة المصرية للسادة المواطنين.

وأوضحت "عطوة" في طلبها،اليوم الأحد، أنه لاحد يستطيع أن ينكر أن الأسرة المصرية تعيش في الأونة الأخيرة واحدة من أصعب الفترات التي قد تمر عليها على الإطلاق، وذلك لعدة أسباب وعوامل مختلفة، منها العوامل الإجتماعية والإقتصادية ومنها أيضًا العوامل النفسية، والذي يترتب عليها بشكل مباشر تزايد الضغوط النفسية والإجتماعية والإقتصادية التي تتعرض لها الأسرة في الوقت الحاضر والتي من شأنها أن تُضعف القيم الأُسرية الراسخة، وتؤدي إلى كثرة الصراعات النفسية بين أعضاء الأسرة، وتؤدي إلى زيادة القلق والتوتر لدي أفرادها.


وأضافت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب يسعي جاهدًا لمواجهته هذه الازمات من خلال وضع إستراتيجيات شاملة وحلول جذرية لمجابهة تلك الظواهر السلبية بشتى الطرق، مما يساهم في توفير مناخ تشريعي ملائم يساعد السلطة التنفيذية في الحفاظ على ترابط الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك والصراعات الداخلية.


وأقترحت عضو مجلس النواب، بإنشاء وحدات خاصة بالإرشاد الأسري بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة من أجل تقديم الإستشارات الإجتماعية والنفسية الخاصة بشئون الأسرة المصرية للسادة المواطنين، مُشيرة إلى أنها تُساعد على تحقيق الإنسجام والتوازن في العلاقات بين أعضاء الأسرة، ومساعدة الأسرة عن طريق وحدات الإرشاد الأسري بحل مشاكلها الخاصة، وذلك من خلال فتح الحوار البناء بين أفراد الأسرة وجهًا لوجه وبصدق مما يؤدي في النهاية إلى وضوح وجهات النظر المختلفة وتقبلها، فضلا عن المحافظة على وحدة الأسرة وتماسُكها، فكل فرد في الأسرة هو شخصية مستقلة وله كيانه المستقل، بالإضافة إلى كونه عضوًا فعالًا في الأسرة ويمثل مع بقية أعضاء الأسرة وحدة إجتماعية متكاملة.

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