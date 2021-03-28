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النيابة الإدارية تنظم دورتين عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

الأحد 28/مارس/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية دورتين تدريبيتين حول "مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" خلال الفترة (23-28) مارس ٢٠٢١ بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.. وذلك في إطار اهتمام الدولة بمكافحة الإتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية، وانطلاقًا من توجه السيد المستشارعمر مروان وزير العدل، والسيد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو صقل قدرات السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية، ودعم خبراتهم في مجال التحقيق، وتعزيز معلوماتهم القانونية.

وقد عقدت الدورتان بنظام التدريب عن بعد بمشاركة ١٤٠ عضوا من السيدات والسادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وقد أكد المستشار عصام المنشاوي ــ رئيس هيئة النيابة الإدارية علي أهمية التعرف علي ظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجهود المبذولة علي كافة الأصعدة لمواجهتها، والتدريب المستمر لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وزيادة معارفهم القانونية والقضائية، وحسن تأهيلهم باطلاعهم علي كافة المستجدات القانونية، حتي يمكن لهم التصــدي للمخــالفات التــأديبية الناشئة عن مخـالفات القوانين الواجب مراعاتها في هذا الشــأن، وأن نجاح مواجهة هذه الظاهرة يحقق النتائج المرجوة التي تغياها المشرع ويعكس حرص مصر علي تنفيذ كافة التزاماتها الدولية في هذا الخصوص.

كما أعربت القاضية أمل عمار ــ مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل عن اهتمام وزارة العدل بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحرصها على التنسيق بين الجهات المعنية بضمان تعقب الجناة ومحاسبتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للضحايا، كما ثمنت دور النيابة الإدارية في التحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية ــ التي تقع من الموظفين العموميين ــ ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

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