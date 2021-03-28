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مقتل مهاجرين اثنين وفقدان تسعة بعد غرق مركبهم قبالة سواحل إسبانيا

الأحد 28/مارس/2021 - 01:37 م
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بمقتل مهاجرين اثنين على الأقل وفقدان تسعة بعد غرق مركب كان ينقلهم قبالة سواحل إسبانيا.

 

وفي سياق أخر، تبحث خدمات الإنقاذ الإسبانية عن 20 مفقودا على الأقل من قارب للمهاجرين تقاذفته الأمواج عُثر عليه فى البحر المتوسط أمس الأربعاء بعدما أنقذت سفينة ركاب 27 آخرين كانوا على متنه.

 

وقالت خدمات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا بفقدان هذا القارب أمس الثلاثاء وإن 49 شخصا كانوا على متنه عند انطلاقه من شمال شرق المغرب. وعثرت سفينة ركاب على القارب بعد ظهر اليوم الأربعاء وأنقذت 27 شخصا كانوا على متنه. ونُقل 6 منهم بواسطة هليكوبتر.

 

 وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين بصورة غير مشروعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض من أكثر من مليون شخص فى عام 2015 إلى أكثر من 141 ألف شخص فى العام الماضى. وعبر أقل من 23 ألف لاجئ ومهاجر البحر إلى أوروبا حتى الآن هذا العام.

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مقتل مهاجرين سواحل اسبانيا اسبانيا

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