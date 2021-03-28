السيطرة على حريق بشقة سكنية في مساكن التجنيد بالزقازيق







أخمدت قوات الحماية المدنية بالشرقية منذ قليل على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة مساكن التجنيد بمدينة الزقازيق بسبب لهو الأطفال.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة مساكن التجنيد بناحية الزراعة بمدينة الزقازيق.



انتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.



ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية سواء وفيات أو إصابات فيما أسفر الحريق فقط عن حدوث تلفيات بمحتويات الشقة من مفروشات وتبين نشوب الحريق بسبب لهو الأطفال بمادة قابلة للاشتعال.

